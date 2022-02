L' imprenditore tra i santi e il declino dell' arte

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Devo confessare che mi ero colpevolmente disinteressato alle polemiche artistiche in quel di Canosa di Puglia fino a quando non ho letto questa notizia rivelatrice: il quadro del patrono San Sabino, commissionato al pittore Giuseppe Antonio Lomuscio, è stato restituito all’artista, con ingiunzione di modifica, in quanto ritraeva fra i personaggi secondari anche il parrocoa cattedrale e il presidentea Fondazione archeologica. Plurime le ragioni di discordia: la Fondazione non ha interamente sostenuto le spesea committenza, il presidente non le ha pagate di tasca propria, la regione e una banca hanno contribuito al finanziamento senza ottenere però centimetri di tela. Pare inoltre che i diretti interessati avessero richiesto di non comparire nell’opera, mentre il sindaco di Canosa (non ritratto) abbia un diavolo per ...