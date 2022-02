Jeep - In arrivo la Meridian, Suv a sette posti per l'India (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Jeep ha diffuso un video teaser della nuova Meridian: si tratta di un modello destinato al mercato Indiano, particolarmente importante perché sarà prodotto nel subcontinente ed è stato progettato espressamente per le esigenze dei clienti locali. La Casa americana ha già venduto oltre 60 mila vetture in India, ma con la Meridian ambisce a crescere ancora, seguendo una strategia che porterà al debutto di quattro modelli in totale. Ricorda la Commander, ma nasce per l'India. La Meridian è una Suv a sette posti che nasconde importanti parentele con modelli già noti: sfrutta infatti la piattaforma comune alla Compass e ricorda in molti elementi la Commander sviluppata per il mercato sudamericano. Rispetto alla Compass che conosciamo, il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 febbraio 2022) Laha diffuso un video teaser della nuova: si tratta di un modello destinato al mercatono, particolarmente importante perché sarà prodotto nel subcontinente ed è stato progettato espressamente per le esigenze dei clienti locali. La Casa americana ha già venduto oltre 60 mila vetture in, ma con laambisce a crescere ancora, seguendo una strategia che porterà al debutto di quattro modelli in totale. Ricorda la Commander, ma nasce per l'. Laè una Suv ache nasconde importanti parentele con modelli già noti: sfrutta infatti la piattaforma comune alla Compass e ricorda in molti elementi la Commander sviluppata per il mercato sudamericano. Rispetto alla Compass che conosciamo, il ...

