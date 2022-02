Il Paradiso delle signore, Neva Leoni spiazza su Tina: incredibile retroscena (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Paradiso delle signore, Neva Leoni rivela il suo rapporto con il personaggio di Tina: ecco cosa lei non farebbe mai al suo posto. Il Paradiso delle signore, Neva Leoni fa una confessione che non aveva mai fatto prima: ecco che cosa l’allontana molto dal personaggio di Tina. Foto InstagramOrmai è una delle protagoniste più amate della soap e in molti cono affezionati al suo personaggio, la giovane cantante esordiente. Proprio di recente la storia di Tina ha ricevuto una vera svolta visto che è divisa tra due uomini: si tratta del marito Sandro e di Vittorio. Chi sceglierà la bella Tina? Nelle prossime puntata ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilrivela il suo rapporto con il personaggio di: ecco cosa lei non farebbe mai al suo posto. Ilfa una confessione che non aveva mai fatto prima: ecco che cosa l’allontana molto dal personaggio di. Foto InstagramOrmai è unaprotagoniste più amate della soap e in molti cono affezionati al suo personaggio, la giovane cantante esordiente. Proprio di recente la storia diha ricevuto una vera svolta visto che è divisa tra due uomini: si tratta del marito Sandro e di Vittorio. Chi sceglierà la bella? Nelle prossime puntata ...

Advertising

ParliamoDiNews : Paradiso delle Signore, anticipazioni 21-25 febbraio: il clamoroso ritorno - - PlumaAuream : RT @SalaLettura: “Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non sap… - msgiorgiazago : RT @chiadebas3: Non io che mentre guardo con mia nonna il Paradiso delle Signore, urlo: 'Oddio ma lui è Canepallo' #skamitalia #skamitalia… - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #interviste #fabiofulco Abbiamo incontrato per voi la new entry del Paradiso! Ecco cosa ci… - IlNinjaDiSurdo : Tommaso Paradiso da quando è entrato nelle grazie delle arrapate è diventato di uno squallore assurdo -