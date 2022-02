Gravina | «I dati Auditel del calcio non sono così positivi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio anch’io Sport, su Radio Uno. «Non c’è frizione tra Lega Serie A e Figc, non ciscontri in atto. Ciin gioco visioni contrapposte. Ioper la modernizzazione e le riforme, altri per l’immobilismo, come per le multiproprietà. Abbiamo agito con rispetto, cercando di discutere quotidianamente per non far implodere il fragile equilibrio nella Lega di A. Il contrasto a immobilismo e minoranze di blocco è fondamentale. Mi spiace quando si parla di riforme e futuro, e poi si creano delle difficoltà e degli ostacoli».ha poi parlato dell’, del fatto che inone che occorrerebbe trovare un ...