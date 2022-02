GF Vip | Nathaly chiarisce con Soleil | «Mi faccio perdonare»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Pace fatta traCaldonazzo eSorge al GF Vip. L'ex primadonna del Bagaglino ha offerto un «massaggio della pace» all'influencer italo-americana e le ha confessato il motivo per cui, nelle ultime settimane, le ha riservato parole al vetriolo. GF Vip: Natahly siconAll'inizio del suo percorso al GF Vip,Caldonazzo aveva un bel rapporto conSorge. Poi, quando è entrata in gioco Delia Duran, il legame si è spezzato. L'ex primadonna del Bagaglino l'ha giudicata malissimo, riservandole parole piuttosto negative. Nelle ultime ore, però,ha cambiato idea e ha proposto aun «massaggio della pace». Durante il trattamento, la showgirl ha spiegato alla coinquilina il motivo per cui ha preso le distanze ...