Eccome se c’è | questa è l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)c’è,se c’è. Contro una Juventus in grande forma la Dea sfodera una superba prestazione e va vicinissima ad una vittoria che le avrebbe consentito di superare in classifica i bianconeri. Seppur raggiunti ancora una volta sul filo di lana, occorre dire che il pareggio è un risultato giusto per quello che si è visto sul terreno di gioco durante i 90 minuti. La formazione piemontese parte meglio e appare più sciolta rispetto alche però, con il passare dei minuti, prende confidenza con il match. Un paio di ottime parate di Sportiello (buonissima la sua partita) negano ai bianconeri il vantaggio. Ma è la Dea a rendersi pericolosa su un’incursione di Koopmeiners affrontato bruscamente (ma correttamente) dal portiere avversario con la palla che finisce sui piedi di Muriel che da posizione favorevolissima non ...