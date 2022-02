Due buone notizie per la Salernitana: la partita con l’Udinese va rigiocata e Gattuso ha rifiutato (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino è un giorno fortunato per la Salernitana. Gli organi di informazione vicini alla Salernitana informano che la corte sportiva d’appello della Figc ha dato torto alla Lega Serie A e ha ribaltato il verdetto del giudice sportivo: Udinese-Salernitana dovrà essere rigiocata. Ai granata quindi viene restituito il punto in classifica. Inoltre, a completare l’ottima giornata, c’è l’ottima notizia per i granata del rifiuto di Gennaro Gattuso a subentrare sulla panchina di Colantuono. Quindi per il club campano ci sono ancora speranze di salvezza. Ribaltato il verdetto del giudice sportivo della @SerieA : la corte sportiva d’appello @FIGC ha accolto il ricorso della @OfficialUSS1919, le ha restituito un punto. La gara contro l’ @Udinese 1896 alla Dacia Arena si dovrà giocare. Il club friulano non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino è un giorno fortunato per la. Gli organi di informazione vicini allainformano che la corte sportiva d’appello della Figc ha dato torto alla Lega Serie A e ha ribaltato il verdetto del giudice sportivo: Udinese-dovrà essere. Ai granata quindi viene restituito il punto in classifica. Inoltre, a completare l’ottima giornata, c’è l’ottima notizia per i granata del rifiuto di Gennaroa subentrare sulla panchina di Colantuono. Quindi per il club campano ci sono ancora speranze di salvezza. Ribaltato il verdetto del giudice sportivo della @SerieA : la corte sportiva d’appello @FIGC ha accolto il ricorso della @OfficialUSS1919, le ha restituito un punto. La gara contro l’ @Udinese 1896 alla Dacia Arena si dovrà giocare. Il club friulano non ...

