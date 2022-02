Ditonellapiaga e Rettore, la lite dietro le quinte di Sanremo 2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Domenica In anche Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che hanno confermato della lite avvenuta dietro le quinte della kermesse canora Diverse star della musica sono state protagoniste dello spazio “Tutti pazzi per Sanremo”: Donatella Rettore e Ditonellapiaga con “Chimica”, Fabrizio Moro con “Sei Tu”, Michele Bravi con “Inverno dei Fiori”, Dargen d’Amico con “Dove si Balla”, Knomi con “Insuperabile” e Tananai con “Sesso Occasionale”. A commentare in studio erano presenti in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino e Nunzia De Girolamo. Le due cantautrici, che si sono esibite in coppia al Festival di Sanremo con “Chimica”, ospiti ieri a Domenica In, confermano a Mara Venier l’indiscrezione sulla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Domenica In anchee Donatella, che hanno confermato dellaavvenutaledella kermesse canora Diverse star della musica sono state protagoniste dello spazio “Tutti pazzi per”: Donatellacon “Chimica”, Fabrizio Moro con “Sei Tu”, Michele Bravi con “Inverno dei Fiori”, Dargen d’Amico con “Dove si Balla”, Knomi con “Insuperabile” e Tananai con “Sesso Occasionale”. A commentare in studio erano presenti in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino e Nunzia De Girolamo. Le due cantautrici, che si sono esibite in coppia al Festival dicon “Chimica”, ospiti ieri a Domenica In, confermano a Mara Venier l’indiscrezione sulla ...

IlContiAndrea : Rettore ha affermato che per la serata cover aveva proposto sue canzoni per il medley ma è stato rifiutato. Amadeu… - altrogiornorai1 : Una questione di… CHIMICAAA ??????? #OggiEUnAltroGiorno @ditonellapiaga @Rettore_ @serenabortone #sanremo2022 - 361_magazine : A Domenica In anche Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che hanno confermato della lite avvenuta dietro le quinte d… - salernovirgini1 : RT @whatsgoiingoon: donatella rettore su ditonellapiaga: “io le voglio un bene dell’anima” ?????? - Salvo_Corry : @Simo_Ventura @Rettore_ @ditonellapiaga @peregopaola @Fiordaliso_ @RaiDue che disagiate! -