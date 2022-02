Digitale, studio Trustpilot: “Cresce fenomeno hater” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel mondo sempre più Digitale sta Crescendo il fenomeno degli hater. Tanto che negli ultimi anni dettati dalla pandemia a da rapporti online “ci siamo nascosti dietro la tastiera del computer” per esprimere opinioni che in una vita più reale non avremmo espresso con tanta violenza. Quasi 3 italiani su 4 non perdonano abbastanza, incentivando anche in modo inconsapevole il cosiddetto odio sociale. Tra le ragioni più gettonate, una fetta importante della responsabilità è legata al mondo degli hater e dei canali online, attraverso i quali ci si maschera più facilmente dietro ad una tastiera arrivando a scrivere cose che nella vita reale non si direbbero. È quanto emerge da un nuovo studio targato Trustpilot che l’Adnkronos ha potuto visionare in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel mondo sempre piùstando ildegli. Tanto che negli ultimi anni dettati dalla pandemia a da rapporti online “ci siamo nascosti dietro la tastiera del computer” per esprimere opinioni che in una vita più reale non avremmo espresso con tanta violenza. Quasi 3 italiani su 4 non perdonano abbastanza, incentivando anche in modo inconsapevole il cosiddetto odio sociale. Tra le ragioni più gettonate, una fetta importante della responsabilità è legata al mondo deglie dei canali online, attraverso i quali ci si maschera più facilmente dietro ad una tastiera arrivando a scrivere cose che nella vita reale non si direbbero. È quanto emerge da un nuovotargatoche l’Adnkronos ha potuto visionare in ...

Digitale, studio Trustpilot: "Cresce fenomeno hater" Adnkronos Digitale: studio Trustpilot, online cresce fenomeno hater, 3 italiani su 4 ‘non perdonano’ (2) (Adnkronos) – Le fasce più giovani, inoltre, sono quelle che ammettono di essere più supponenti online di quanto sarebbero di persona. Lo afferma il 35% dei ragazzi tra i 18 ed il 24 anni ed il 36% di ...

