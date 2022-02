Covid, tasso di positività al 10.25 % registrato oggi in Abruzzo (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 725 (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 244402. Dei positivi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2883. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 135382 dimessi/guariti (+1071 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106137* (-349 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 65419 casi riguardanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 725 (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 244402. Dei positivi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2883. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 135382 dimessi/guariti (+1071 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106137* (-349 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 65419 casi riguardanti ...

