Corruzione, Csel: attuazione Pnrr banco di prova per fiducia in 'nuova' trasparenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 13 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "I risultati incoraggianti che emergono dalla percezione collettiva fotografata da Trasparency International dovranno essere confermati nel corso dei prossimi anni e l'attuazione e realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con la quantità enorme di finanziamenti che stanno arrivando, sarà il vero banco di prova di questa ritrovata fiducia, posto che porrà la massima attenzione alla prevenzione della Corruzione. Appalti, innovazione, ambiente, energia, sanità, infrastrutture sociali e territoriali sono i settori in cui misureremo la 'nuova' trasparenza e integrità dell'attività pubblica e privata". A evidenziarlo un dossier realizzato da Csel (Centro studi enti locali) per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 13 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "I risultati incoraggianti che emergono dalla percezione collettiva fotografata da Trasparency International dovranno essere confermati nel corso dei prossimi anni e l'e realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), con la quantità enorme di finanziamenti che stanno arrivando, sarà il verodidi questa ritrovata, posto che porrà la massima attenzione alla prevenzione della. Appalti, innovazione, ambiente, energia, sanità, infrastrutture sociali e territoriali sono i settori in cui misureremo la 'e integrità dell'attività pubblica e privata". A evidenziarlo un dossier realizzato da(Centro studi enti locali) per ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione, Csel: attuazione Pnrr banco di prova per fiducia in 'nuova' trasparenza - - StraNotizie : Corruzione, Csel: Italia migliora in Indice percezione ma ancora molta strada da fare - StraNotizie : Corruzione, Csel: 529 segnalazioni illeciti ad Anac nel 2021, -45% dal 2018 -