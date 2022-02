Conflitto Russia Ucraina, gli Usa si preparano alla possibile vendetta dei semiconduttori (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni si parla moltissimo del Conflitto Russia Ucraina, dell’intervento della NATO e della partita che si sta giocando a livello diplomatico. In questo weekend la notizia che maggiormente ha colpito è quella relativa alla richiesta dei paesi europei ai propri cittadini di lasciare l’Ucraina così come lo svuotarsi delle ambasciate. Segnali che preoccupano la popolazione ma che, andando a leggere un po’ le analisi di esperti di geopolitica, la guerra come la intendiamo e la temiamo tutti non sembra essere un’opzione tanto probabile. La questione centrale per Putin – secondo l’analista Dmitri Trenin – non è ottenere l’Ucraina ma agire sugli equilibri dell’Est Europa così da favorire gli interessi russi. In tal senso ci sono molte armi che la Russia può usare ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni si parla moltissimo del, dell’intervento della NATO e della partita che si sta giocando a livello diplomatico. In questo weekend la notizia che maggiormente ha colpito è quella relativarichiesta dei paesi europei ai propri cittadini di lasciare l’così come lo svuotarsi delle ambasciate. Segnali che preoccupano la popolazione ma che, andando a leggere un po’ le analisi di esperti di geopolitica, la guerra come la intendiamo e la temiamo tutti non sembra essere un’opzione tanto probabile. La questione centrale per Putin – secondo l’analista Dmitri Trenin – non è ottenere l’ma agire sugli equilibri dell’Est Europa così da favorire gli interessi russi. In tal senso ci sono molte armi che lapuò usare ...

Advertising

LiaQuartapelle : Il rischio di un conflitto aperto tra Russia e Ucraina è altissimo. A questo punto, serve che la Russia si impegni… - Link4Universe : Premesso che sarebbe un disastro se qualsiasi paese con armi atomiche entrasse in guerra, immaginare un conflitto d… - LiaQuartapelle : “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto in Europa dalla caduta del Muro di Berlino. Bene che il governo ????… - simo_disegni : Quando i rumori della #guerra si fanno più vicini, mettere in ordine le idee è più difficile, ma anche più urgente.… - FraschiniMauri2 : @SerglocSergio È geopolitica. La NATO e gli USA dovrebbero star fuori dall’Ucraina esattamente come la Russia. Utop… -