Bonus alberghi, quali sono le spese incluse nella detrazione all’80%: pubblicata la lista del Ministero (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato soprannominato SuperBonus 80% o Bonus alberghi ed è rivolto alle imprese turistiche, consentendo numerose agevolazioni con un credito d’imposta all’80%. Ora il Ministero del Turismo ha pubblicato l’elenco di spese che possono essere coperte con questo incentivo. Bonus alberghi, quali sono le spese che si possono coprire per la riqualificazione Il Bonus all’80% per gli alberghi e le imprese turistiche era stato disposto tramite Decreto in data 6 novembre e prevede un credito d’imposta fino all’80% e un contributo a fondo perduto. Com’è appena stato diffuso dal ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato soprannominato Super80% oed è rivolto alle imprese turistiche, consentendo numerose agevolazioni con un credito d’imposta. Ora ildel Turismo ha pubblicato l’elenco diche posessere coperte con questo incentivo.leche si poscoprire per la rificazione Ilper glie le imprese turistiche era stato disposto tramite Decreto in data 6 novembre e prevede un credito d’imposta finoe un contributo a fondo perduto. Com’è appena stato diffuso dal ...

Advertising

telodogratis : Bonus alberghi 2022, come funziona la detrazione dell’80% - FDIVda : Bonus 110% fuori controllo per truffe stellari, materie prime e bollette energetiche insostenibili, reddito di citt… - ApportunityIt : Agevolazioni per gli alberghi: spese ammissibili e cosa bisogna sapere | Sky TG24 - SkyTG24 : Agevolazioni per gli alberghi: spese ammissibili e cosa bisogna sapere - Gigi281100 : Invece di parlare del bonus, parli delle aziende che chiudono e vanno via, perché non parla dei Ristori gli albergh… -