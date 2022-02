Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 08:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PRENESTINA DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI PRATO LUNGO CASILINO NELLE DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA INFINE RICORDIAMO CHE A ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA PRENESTINA DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI PRATO LUNGO CASILINO NELLE DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRIMCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA INFINE RICORDIAMO CHE A ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Mostra-mercato a Talenti, in via Ugo Ojetti. Deviate sette linee di bus, 60, 63, 66, 69, 337, 435… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Bereguardo, deviazione per la 998 - romamobilita : #Roma #viabilità Da domani, riprenderanno le potature su viale Parioli. Saranno dalle 7 alle 17, tra piazza Santiag… - LinaVadal : RT @romamobilita: #Roma #viabilità A Talenti, sino alle 23 via Ugo Ojetti chiude al traffico tra piazza Talenti e piazza Primoli per una mo… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso Traffico intenso a via Leonida Bissolati, tra via Cavour e via Vittorio Veneto. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 02 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 SARA SPANO' BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,...IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA E RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA IL PORTO TURISTICO DI ROMA E ...

Traffico Roma del 12 - 02 - 2022 ore 12:30 ...nel trasporto pubblico alle 15 allo stadio Olimpico Lazio Bologna cambiamenti alla viabilità nell'...queste di altre notizie nel sito Romaluceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 SARA SPANO' BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,...IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA E RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA IL PORTO TURISTICO DIE ......nel trasporto pubblico alle 15 allo stadio Olimpico Lazio Bologna cambiamenti allanell'...queste di altre notizie nel sito Romaluceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità