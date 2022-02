TPL: 10 nuovi bus per la Toscana, la soddisfazione di Giani (Di domenica 13 febbraio 2022) I nuovi mezzi della Mercedes sono stati presentatida Giani e Baccelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) Imezzi della Mercedes sono stati presentatidae Baccelli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GxGenova : RT @AnsaLiguria: Tpl: in arrivo 14 nuovi treni per metropolitana Genova. Investimento di 70 milioni, prime consegne nel 2024 #ANSA https://… - AnsaLiguria : Tpl: in arrivo 14 nuovi treni per metropolitana Genova. Investimento di 70 milioni, prime consegne nel 2024 #ANSA - ansa_liguria : Tpl: in arrivo 14 nuovi treni per metropolitana Genova -