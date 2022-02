Rassegna stampa 13 febbraio 2022: venti di guerra in Ucraina (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – venti di guerra in Ucraina e rapporti che si fanno critici tra Russia e Usa. Questa è la notizia con la quale aprono i quotidiani odierni. Spazio anche alla politica e allo sport con il pari nella sfida tra Napoli e Inter. E oggi il Milan potrebbe trovarsi in vetta. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –diine rapporti che si fanno critici tra Russia e Usa. Questa è la notizia con la quale aprono i quotidiani odierni. Spazio anche alla politica e allo sport con il pari nella sfida tra Napoli e Inter. E oggi il Milan potrebbe trovarsi in vetta. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

DiMarzio : #Buonanotte con le #primepagine dei quotidiani in edicola domenica #13febbraio - sportli26181512 : Tuttosport dopo Napoli-Inter: 'È un pari per il Milan': L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio in pri… - alfre_i : RT @Paolo__Ferrara: Per i giornali Roma è Il giardino dell'Eden; spariti cinghiali e rifiuti. Leggere i contenuti giornalistici sulla Capit… - MariaPiaRagosa : RT @AlbertoLela: Ci sentiamo domani mattina alle 8:30 su @radioleopoldait per la consueta rassegna stampa del weekend. A presto! ?? - anteprima24 : ** Rassegna stampa 13 febbraio 2022: venti di guerra in #Ucraina ** -