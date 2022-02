Quelle prove di tregua sul terreno della Giustizia nel centrodestra (Di domenica 13 febbraio 2022) Il centrodestra torna a tuonare sul tema Giustizia. L’argomento divide la politica italiana dai tempi di Mani Pulite e lo scontro si è acuito sempre di più nell’era Berlusconi. La riforma della Giustizia che la ministra Marta Cartabia sta provando ad attuare è (di nuovo) terreno di scontro. Ed era prevedibile. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega, ha espresso la sua posizione sulla riforma appena approvata in Consiglio dei Ministri, condivisa anche dal resto della Coalizione. “Un buon punto di partenza, ma non il punto di arrivo”, ha esordito. Secondo la senatrice, il sistema di potere in seno alle correnti resterebbe intatto. Ed è questo, da sempre, il mantra che il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Iltorna a tuonare sul tema. L’argomento divide la politica italiana dai tempi di Mani Pulite e lo scontro si è acuito sempre di più nell’era Berlusconi. La riformache la ministra Marta Cartabia sta provando ad attuare è (di nuovo)di scontro. Ed era prevedibile. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del DipartimentoLega, ha espresso la sua posizione sulla riforma appena approvata in Consiglio dei Ministri, condivisa anche dal restoCoalizione. “Un buon punto di partenza, ma non il punto di arrivo”, ha esordito. Secondo la senatrice, il sistema di potere in seno alle correnti resterebbe intatto. Ed è questo, da sempre, il mantra che il ...

