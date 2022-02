Novara su DAD per non vaccinati e danni psicologici | “per i bambini senso di abbandono | rischiamo esperti nel tiro di oggetti ai genitori Per adolescenti aumento casi di chi si chiude in una stanza”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Governo ha varato le nuove norme sulla gestione delle quarantene per iche frequentano la scuola primaria distinguendo trae non. Questi ultimi in caso di positivi in classe, pari o superiori a 5 in una classe, andranno in didattica a di. Regole che lasciano diversi dubbi:e Dirigenti scolastici hanno già espresso le loro perplessità, un aspetto particolare riguarda la gestione della classe dal punto di vista pedagogico. Ne parliamo con il Professor Daniele, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L'articolo .