Il Milan batte la Samp e vola in testa a 55 punti, +1 sull’Inter (che deve recuperare la partita con il Bologna) (Di domenica 13 febbraio 2022) Grande domenica rossonera. Il Milan si regala il sorpasso. Incredibile! A 15 minuti dalla fine del derby contro l’Inter, il Milan di Pioli sembrava dire addio alle ambizioni scudetto (con un -7 dai nerazzurri, che in virtù della partita in meno era anche -10). Poi la doppietta-lampo di Giroud, il pareggio interista a Napoli e il successo di oggi hanno spinto il Milan in vetta, a +1, anche se con una partita in più rispetto ai nerazzurri (che devono recuperare la sfida con il Bologna. Il Milan ha battuto la Sampdoria 1-0 volando in testa alla classifica, a 55 punti a +1 sull’Inter. A San Siro decide dopo soli 8 minuti la rete di Leao, che sfrutta un lancio perfetto ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 febbraio 2022) Grande domenica rossonera. Ilsi regala il sorpasso. Incredibile! A 15 minuti dalla fine del derby contro l’Inter, ildi Pioli sembrava dire addio alle ambizioni scudetto (con un -7 dai nerazzurri, che in virtù dellain meno era anche -10). Poi la doppietta-lampo di Giroud, il pareggio interista a Napoli e il successo di oggi hanno spinto ilin vetta, a +1, anche se con unain più rispetto ai nerazzurri (che devonola sfida con il. Ilha battuto ladoria 1-0ndo inalla classifica, a 55a +1. A San Siro decide dopo soli 8 minuti la rete di Leao, che sfrutta un lancio perfetto ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Milan batte l’Inter 2-1 in rimonta con una doppietta di questo signore qui in tre minuti. Ci voleva Giroud per… - infoitsport : Il Milan batte la Samp 1-0 e vola in testa alla classifica - siamo_la_Roma : ???? #SerieA, si riaccende il campionato ?? Il #Milan batte la #Sampdoria 1-0 ?? I dettagli sul match e sulla lotta scu… - Jacop83 : Ho letto un titolo 'il Milan batte a fatica 1-0 la Sampdoria'. Sono fantastici... Grande @OneFootball #MilanSampdoria - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Milan-Sampdoria 1-0: Leao porta i rossoneri in vetta alla clas… -