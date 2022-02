Germania, Steinmeier rieletto Presidente: “Sull’Ucraina Putin è colpevole” (Di domenica 13 febbraio 2022) Con un’ampia maggioranza di 1.045 voti su 1.472 l’assemblea tedesca dei grandi elettori ha rieletto Frank-Walter Steinmeier Presidente della Germania, per il secondo mandato consecutivo. Esattamente ciò che è avvenuto in Italia con Mattarella. Il messaggio dal Quirinale “La sua rielezione a Presidente Federale, per la quale ho il piacere di porgerle le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i miei affettuosi auguri, è per me ragione di gioia e soddisfazione profonde” è il messaggio che gli ha inviato Sergio Mattarella. “Ciò sia per l’amicizia che ci lega sul piano personale – prosegue il Capo dello Stato – che per la rilevanza che la sua rielezione riveste per la Germania e per l’Europa tutta. Il rinnovo del suo alto incarico rappresenta un’inequivocabile testimonianza ... Leggi su velvetmag (Di domenica 13 febbraio 2022) Con un’ampia maggioranza di 1.045 voti su 1.472 l’assemblea tedesca dei grandi elettori haFrank-Walterdella, per il secondo mandato consecutivo. Esattamente ciò che è avvenuto in Italia con Mattarella. Il messaggio dal Quirinale “La sua rielezione aFederale, per la quale ho il piacere di porgerle le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i miei affettuosi auguri, è per me ragione di gioia e soddisfazione profonde” è il messaggio che gli ha inviato Sergio Mattarella. “Ciò sia per l’amicizia che ci lega sul piano personale – prosegue il Capo dello Stato – che per la rilevanza che la sua rielezione riveste per lae per l’Europa tutta. Il rinnovo del suo alto incarico rappresenta un’inequivocabile testimonianza ...

