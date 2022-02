Errori banali e poca verve, la Roma fa 2-2 col Sassuolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Messa alle spalle l’eliminazione patita in Coppa Italia per mano dell’Inter, la Roma è chiamata a tornare alla vittoria in Serie A, successo che manca ormai dalla trasferta in casa dell’Empoli del 23 gennaio. Mourinho recupera Pellegrini e lo manda in campo dal primo minuto, chance dall’inizio anche per Felix al posto dello squalificato Zaniolo. Roma avanti su rigore Parte subito molto forte il Sassuolo, che al 5? e all’11’ va ad un passo dal goal con due grandi conclusioni dal limite di Berardi. Subito dopo Sassuolo in rete con Traore, ma il direttore di gara annulla giustamente per un tocco di mano dello stesso esterno. Al 14? Felix brucia in velocità la difesa neroverde, ma a tu per tu con Consigli spreca malamente la palla del vantaggio. A metà primo tempo altra rete annullata, questa volta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Messa alle spalle l’eliminazione patita in Coppa Italia per mano dell’Inter, laè chiamata a tornare alla vittoria in Serie A, successo che manca ormai dalla trasferta in casa dell’Empoli del 23 gennaio. Mourinho recupera Pellegrini e lo manda in campo dal primo minuto, chance dall’inizio anche per Felix al posto dello squalificato Zaniolo.avanti su rigore Parte subito molto forte il, che al 5? e all’11’ va ad un passo dal goal con due grandi conclusioni dal limite di Berardi. Subito dopoin rete con Traore, ma il direttore di gara annulla giustamente per un tocco di mano dello stesso esterno. Al 14? Felix brucia in velocità la difesa neroverde, ma a tu per tu con Consigli spreca malamente la palla del vantaggio. A metà primo tempo altra rete annullata, questa volta ...

andrealomba00 : Per i novellini come me, è l'attacco dei rams che è dominante oppure la difesa di cincinnati sta commettendo errori… - AndreaLongo84 : Tantissimi errori tecnici banali di Vlahovic. Mi sa che è un po' stanco. - NMettella : @_Cotu Sono un po' preoccupato Due goal regalati, difesa da serie C. A centrocampo errori tecnici banali. Miki fo… - MartinaASR90 : Io ve vojo bene eh, ma per dio sta squadra non gioca. Da quanto è che non segni su azione? Il cc proprio sparito. Q… - simzed : Ci manca la capacità di capitalizzare nei pochi momenti che squadre chiaramente più forti ci concedono possibilità… -