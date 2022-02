Empoli | Parisi | 'I 30 punti in campionato? Ecco da dove arrivano'

Advertising

EmpoliCalcio : #EmpoliCagliari – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Romagnoli, Cutrone, Bajrami, Asllani, Bandinelli, Zurkowsk… - IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: ONCES #SerieA | #EmpoliCagliari #EMPOLI | Vicario - Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi - Zurkowski, Asllani, Bandinelli -… - calciomercatoit : #EmpoliCagliari - formazioni UFFICIALI EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, B… - oristanorossobl : RT @EmpoliCalcio: #EmpoliCagliari – La nostra formazione EMPOLI: Vicario; Romagnoli, Cutrone, Bajrami, Asllani, Bandinelli, Zurkowski, Sto… - rendina84 : RT @TuttoFanta: ??ufficiali #EmpoliCagliari ?#EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Parisi

Calciomercato.com

Ecco le scelte di Andreazzoli e Mazzarri:(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti,; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.Colantuono Le formazioni ufficiali di- Cagliari(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti,; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. ...Alle 15 scenderanno in campo sei squadre, di seguito le formazioni ufficiali dei rispettivi match. EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; ...Alle 15 ci saranno le sfide Empoli - Cagliari, Genoa - Salernitana e Verona - Udinese. Ecco le formazioni ufficiali: Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, ...