AGI - controffensiva legale del Movimento Cinque stelle dopo la decisione del tribunale di Napoli che ha sospeso l'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 era stato modificato lo statuto dei pentastellati e l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza. Secondo quanto si è appreso da fonti qualificate, il ricorso per la revoca del provvedimento cautelare emesso dal tribunale partenopeo, che ha di fatto messo in stand by il nuovo statuto e la leadership di Conte, è stato depositato ieri. Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'articolo 669 decies del codice di procedura civile, secondo cui "quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento" possono essere "richieste al ...

fisco24_info : Cosa prevede la controffensiva legale del Movimento 5 stelle contro la sospensione dello statuto: AGI - Controffen… - StudioCanu : Agricoltura biologica: cosa prevede la legge