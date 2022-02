Con il relay privato iCloud, Apple punta a far fuori gli operatori di telefonia (Di domenica 13 febbraio 2022) Una barriera di protezione per i suoi utenti. Che, teoricamente, dovrebbe tutelarli sia dal tracciamento dei gestori della rete, sia dalla stessa Apple. La novità del relay privato iCloud, a disposizione come parte dell’abbonamento iCloud+, permette agli utenti della casa di Cupertino di navigare in sicurezza nel momento in cui scelgono, come browser internet, Safari. La notifica che viene proposta agli utenti, sorprendentemente, sembra tagliar fuori anche la stessa Apple dal controllo della navigazione (anche se, su questo, ci permettiamo di manifestare un certo scetticismo): «Il relay privato nasconde il tuo indirizzo IP – si legge nel testo che Apple propone ai suoi utenti – e l’attività di navigazione in Safari e ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 febbraio 2022) Una barriera di protezione per i suoi utenti. Che, teoricamente, dovrebbe tutelarli sia dal tracciamento dei gestori della rete, sia dalla stessa. La novità del, a disposizione come parte dell’abbonamento+, permette agli utenti della casa di Cupertino di navigare in sicurezza nel momento in cui scelgono, come browser internet, Safari. La notifica che viene proposta agli utenti, sorprendentemente, sembra tagliaranche la stessadal controllo della navigazione (anche se, su questo, ci permettiamo di manifestare un certo scetticismo): «Ilnasconde il tuo indirizzo IP – si legge nel testo chepropone ai suoi utenti – e l’attività di navigazione in Safari e ...

