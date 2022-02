ATP Dallas 2022: a Reilly Opelka bastano due tie-break per il titolo, battuto Jenson Brooksby (Di domenica 13 febbraio 2022) Reilly Opelka vince per la terza volta un torneo ATP 250 in carriera. Nella sfida tutta americana con Jenson Brooksby, il gigante del circuito maschile vince in due tie-break, con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) la finale di Dallas, andando così ad occupare tra poche ore la ventesima posizione del ranking mondiale. Ciò significa che, per Lorenzo Sonego, ci sarà il numero 21. Nel primo set il match qualcosa da raccontare ce l’ha soltanto nel terzo game, quando c’è una palla break a favore di Brooksby che non va a segno. Di lì in avanti i servizi prendono sempre più forza, e da metà parziale nessuno dei due fa più un punto sulla battuta avversaria. Si arriva così al tie-break, dominato da Opelka, che guadagna due ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)vince per la terza volta un torneo ATP 250 in carriera. Nella sfida tutta americana con, il gigante del circuito maschile vince in due tie-, con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) la finale di, andando così ad occupare tra poche ore la ventesima posizione del ranking mondiale. Ciò significa che, per Lorenzo Sonego, ci sarà il numero 21. Nel primo set il match qualcosa da raccontare ce l’ha soltanto nel terzo game, quando c’è una pallaa favore diche non va a segno. Di lì in avanti i servizi prendono sempre più forza, e da metà parziale nessuno dei due fa più un punto sulla battuta avversaria. Si arriva così al tie-, dominato da, che guadagna due ...

