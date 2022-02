Amici 21 | Maria De Filippi prende in giro Emma | “Sei proprio un’incapace”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Serale di21 è alle porte. Per giudicare una prova di canto,Deha chiamatoMarrone. Al termine della sfida, la conduttrice pavese ha ironizzato sulla poca dimestichezza della cantante salentina ad utilizzare la tecnlogia. L’accaduto Per conquistare una maglia al Serale di21, gli allievi della categoria “Canto” si sono sfidati e sono stati giudicati daMarrone. Al termine dell’esibizione di LDA, la cantante salentina ha chiesto del tempo per effettuare la votazione. Il motivo?ha confidato di non riuscire ad inserire il voto sul tablet. Dunque,Deha ironizzato sulle scarse capacità di Marrone con la tecnologia: “Sei”. Il ...

