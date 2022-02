Agricoltura più sostenibile per l’ambiente e per l’uomo. Ma anche più giovane e ‘rosa’ (Di domenica 13 febbraio 2022) Sempre più sostenibile, sempre più giovane, sempre più ‘rosa’: l’Agricoltura italiana letta attraverso la lente del Rapporto Agricoltura100, promosso da Reale Mutua e ConfAgricoltura, sta cambiando profondamente volto, diventando più inclusiva ed attenta all’ambiente. Cosa non di poco conto in un momento in cui infuriano le polemiche sul nurtriscore e che richiede un sostanzioso impegno verso una radicale trasformazione in grado di risolvere la difficilissima equazione che vede da una parte la necessità di nutrire una popolazione sempre più numerosa e dall’altra l’imperativo di farlo attraverso pratiche che non depauperino l’ambiente ed anzi lo proteggano e lo rispettino. Dal Rapporto Agricoltura100 emerge una maggiore attenzione ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Sempre più, sempre più, sempre più: l’italiana letta attraverso la lente del Rapporto100, promosso da Reale Mutua e Conf, sta cambiando profondamente volto, diventando più inclusiva ed attenta al. Cosa non di poco conto in un momento in cui infuriano le polemiche sul nurtriscore e che richiede un sostanzioso impegno verso una radicale trasformazione in grado di risolvere la difficilissima equazione che vede da una parte la necessità di nutrire una popolazione sempre più numerosa e dall’altra l’imperativo di farlo attraverso pratiche che non depauperinoed anzi lo proteggano e lo rispettino. Dal Rapporto100 emerge una maggiore attenzione ...

riccardomagi : Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricol… - Piu_Europa : Vittoria! La Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica.… - Piu_Europa : Corna di vacche con letame, fiori di Achillea sepolti dentro vescica di cervo maschio e altro ancora: è l'agricoltu… - Luce_news : Agricoltura più sostenibile per l’ambiente e per l’uomo. Ma anche più giovane e ‘rosa’ - CarloDAgostino1 : RT @riccardomagi: Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricoltura b… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura più Crisi Ucraina, colloquio Biden - Zelensky: 'Se la Russia invade la risposta sarà rapida e decisa' ... più forte sarà la risposta russa. Siamo già sotto diverse sanzioni che hanno avuto un effetto positivo sulla nostra economia e agricoltura', ha spiegato l'ambasciatore riferendosi alle misure ...

Crisi Ucraina: tutte le novità di oggi, tensione altissima 'Ci hanno già imposto talmente tante sanzioni, che in un certo senso hanno avuto effetti positivi sulla nostra economia e sulla nostra agricoltura', ha aggiunto. 'Siamo più autosufficienti e siamo ...

Inquina meno, perché costa di più, come si certifica: il vero e il falso dell'agricoltura biologica Corriere della Sera