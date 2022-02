WWE: Ad Elimination Chamber un assaggio di Flair vs Rousey, tag team match con Deville e Naomi (Di sabato 12 febbraio 2022) Ronda Rousey ha vinto la Royal Rumble, la scorsa settimana ha scelto Charlotte Flair come avversaria per WrestleMania e ha voluto mandare un segnale alla campionessa attaccando e infortunando Sonya Deville. Di strada verso il Grandaddy of Them All ce n’è ancora da percorrere e stanotte la campionessa di SmackDown ha dovuto difendere il titolo contro Naomi nel main event di serata. Serata da dimenticare per Sonya La puntata si è aperta con Sonya Deville sul ring pronta ad annunciare una multa e sospensione a tempo indeterminato per Ronda Rousey, ma un intervento via mail del chairman in persona ha fermato tutto, Vince McMahon si è detto stufo degli atteggiamenti prepotenti di Deville e le ha impedito anche di interferire nel match di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Rondaha vinto la Royal Rumble, la scorsa settimana ha scelto Charlottecome avversaria per WrestleMania e ha voluto mandare un segnale alla campionessa attaccando e infortunando Sonya. Di strada verso il Grandaddy of Them All ce n’è ancora da percorrere e stanotte la campionessa di SmackDown ha dovuto difendere il titolo contronel main event di serata. Serata da dimenticare per Sonya La puntata si è aperta con Sonyasul ring pronta ad annunciare una multa e sospensione a tempo indeterminato per Ronda, ma un intervento via mail del chairman in persona ha fermato tutto, Vince McMahon si è detto stufo degli atteggiamenti prepotenti die le ha impedito anche di interferire neldi ...

