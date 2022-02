Wta San Pietroburgo 2022 | Kontaveit devastante | sarà finale con Sakkari

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Diciannovesima vittoria consecutiva sul cemento indoor e quartadi fila per Anett, approdata all’atto conclusivo del Wta 500 di San. La tennista estone ha aperto quest’incredibile striscia nel 2021 ad Ostrava e non ha intenzione di chiuderla presto. Quest’oggi vittoria piuttosto agevole contro l’insidiosa Jelena Ostapenko, liquidata per 6-3 6-4 in poco più di un’ora di gioco. A contenderle il titolo inMaria, cheha sconfitto proprio innel sopracitato torneo di Ostrava. Molto più arduo il compito della giocatrice greca, la quale ha impiegato ben 3h07? per avere la meglio di Irina-Camelia Begu. 6-4 6-7 6-4 lo scoreche ha spedito inla ...