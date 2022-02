VIDEO | NAPOLI INTER 1-1 | GLI AZZURRI FALLISCONO IL SORPASSO (Di sabato 12 febbraio 2022) Un punto che lascia rimpianti al NAPOLI contro l’INTER. Non basta il vantaggio del primo tempo con gli AZZURRI che sprecano l’occasione di tornare in vetta alla classifica. Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Un punto che lascia rimpianti alcontro l’. Non basta il vantaggio del primo tempo con gliche sprecano l’occasione di tornare in vetta alla classifica.

Advertising

ilfoglio_it : Una battuta di Grillo imbarazza Conte e rivela anche un punto del reclamo contro lo statuto del M5s sub judice a Na… - fattoquotidiano : 'SEMBRA IL FAR WEST' Bombe e raffiche di mitra, Napoli nord ostaggio della guerra tra clan: “C’è paura. Non si esc… - petergomezblog : Bombe e raffiche di mitra, Napoli nord ostaggio della guerra tra clan: “Ora c’è paura. Qui sembra il far-west, non… - Giancact : @GIANGI774 Le ho postato un video, potrei postare altri 20, modificati pure quelli? Oppure le viene da piangere a v… - beliveindrienzo : RT @Antikimmichismo: Ma scusa in uno stadio che si aspettava questa? Che i tifosi del Napoli dicessero: oh bravo qui Lautaro, oddio che gio… -