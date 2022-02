Traffico Roma del 12-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 febbraio 2022) LuceverdeBuon sabato mattina da Simona Cerchiara con la chiusura della Laurentina in uscita daripercussioni in questi giorni sulla Pontina è in tutta la zona sud del raccordo anulare via Laurentina chiusa tra raccordo anulare via di valleranello a causa di una fuga di gas avvenuta giorni fa che arriva dal raccordo anulare non può quindi percorrere la Laurentina verso Ardea intanto sulla via Tuscolana chiuso da ieri pomeriggio un tratto di strada all’altezza di Arco di Travertino verso Cinecittàdeviato nel pomeriggio un corteo sulle strade di Corso Trieste vicino alla Nomentana possibili chiusure pomeriggio con manifestazione all’inquilino e a Porta a San Giovanni a te se circa 1000 persone possibili difficoltà nel trasporto pubblico con deviazioni o limitazioni e percorsi di diverse linee tra cui il tram 3 ...