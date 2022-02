Serie C, girone C 2021/2022: il Palermo domina la Juve Stabia. Pari tra Monopoli e Bari (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2021/2022 ha offerto due sfide particolarmente emozionanti, ossia Palermo-Juve Stabia e Monopoli-Bari. Gli isolani hanno nettamente sconfitto gli stabiesi mediante il punteggio di 3-1, mentre pareggio a reti bianche nell’atteso e infuocato derby pugliese: 0-0. Un sensazionale Brunori ha sancito le sorti della sfida con protagonista la compagine rosanero, mettendo a segno la seconda doppietta consecutiva in stagione; il centravanti e bomber del Palermo è andato a segno aprendo le marcature e di fatto chiudendole, con in mezzo una, a dir poco, splendida punizione vincente di Giron a definire la vittoria siciliana. Gol ad accorciare le distanze di Evacuo, proprio al ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata delC dellaha offerto due sfide particolarmente emozionanti, ossia. Gli isolani hanno nettamente sconfitto gli stabiesi mediante il punteggio di 3-1, mentre pareggio a reti bianche nell’atteso e infuocato derby pugliese: 0-0. Un sensazionale Brunori ha sancito le sorti della sfida con protagonista la compagine rosanero, mettendo a segno la seconda doppietta consecutiva in stagione; il centravanti e bomber delè andato a segno aprendo le marcature e di fatto chiudendole, con in mezzo una, a dir poco, splendida punizione vincente di Giron a definire la vittoria siciliana. Gol ad accorciare le distanze di Evacuo, proprio al ...

