Sassuolo-Roma | Mourinho | “Ai giocatori piace come lavoro | non si è offeso nessuno Dzeko? Non mi interessa”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico della, José, ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra i giallorossi e il. Ecco le parole del tecnico portoghese: “Per dodici minuti contro l’Inter abbiamo fatto una partita orribili. Dopo invece abbiamo meritato di più e giocato molto bene. La frustrazione viene dal fatto che possiamo giocare la squadra più forte d’Italia faccia a facciaabbiamo fatto, ma poi per dodici minuti abbiamo fatto malissimo. Potevamo prendere due o tre gol. Dal minuto dodici fino al 2-0 loro potevamo fare noi tre gol. Per questo il sentimento è negativo. Ma c’è anche grande fiducia per aver fatto una buona partita. La gara di domani è un’altra storia. Non c’è più la coppa ma il campionato. Sfogo post Inter? Lo sfogo è un principio mio da sempre che ciò che viene detto nello spogliatoio ...