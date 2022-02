Pechino 2022 | Visintin | ' avrei messo la firma per argento e bronzo'

(Di sabato 12 febbraio 2022), 12 feb. - (Adnkronos) - “Cilaper l'e il. Dopo la gara individuale sapevo che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto con Michela che è in formissima. Ho lavorato nell'ultimo mese e mezzo per essere qui dopo l'infortunio; i medici mi avevano detto che ce l'fatta ed io ho cercato di vivermela bene, anche se non fossi stato al 100%". Queste le parole di Omasdopo l'conquistato insieme a Michela Moioli nella gara a coppie miste dello snowboardcross ai Giochi di. "Sicuramente perdere un mese completo di allenamento mi ha tolto forza nel braccio e nella parte alta del corpo -aggiunge-. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d'argento nello snowdboard a squadre mistedi specialità. Il team azzurro è stato superato da quello Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa ...DIRETTA SNOWBOARD CROSS MISTO: ITALIA A MEDAGLIA CON MICHELA MOIOLI E OMAR VISINTIN A? Michela Moioli e Omar Visintin saranno grandi protagonisti nel cuore della notte italiana grazie alla gara dello snowboard cross misto alle Olimpiadi, una competizione che ...Undicesima medaglia record per gli azzurri alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d'argento nello snowdboard a squadre mistedi specialità. Il ...