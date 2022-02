Pallavolo, A1 donne: Monza sconfigge Scandicci nel big match, Egonu trascina Conegliano (Di domenica 13 febbraio 2022) Quattro match e tante emozioni nel sabato di A1 di volley femminile. La Vero Volley Monza si rifà immediatamente della sconfitta di mercoledì con Novara e vince il big match dell’anticipo della diciannovesima giornata con la Savino Del Bene Scandicci, scalzandola dalla testa della classifica. match dominato dalle brianzole, che poi la spuntano in un terzo set da cardiopalma chiuso ai vantaggi grazie alla gran partita di Dana Rettke, punteggio finale di 25-20, 25-21, 31-29. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano riprende la marcia in campionato, con Paola Egonu protagonista principale del 3-0 finale (25-21, 25-21, 25-23): ben 29 i punti messi a terra dal martello della Nazionale, inarginabile per la Unet E-Work Busto Arsizio. La Igor Gorgonzola Novara invece la spunta ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Quattroe tante emozioni nel sabato di A1 di volley femminile. La Vero Volleysi rifà immediatamente della sconfitta di mercoledì con Novara e vince il bigdell’anticipo della diciannovesima giornata con la Savino Del Bene, scalzandola dalla testa della classifica.dominato dalle brianzole, che poi la spuntano in un terzo set da cardiopalma chiuso ai vantaggi grazie alla gran partita di Dana Rettke, punteggio finale di 25-20, 25-21, 31-29. La Prosecco Doc Imoco Volleyriprende la marcia in campionato, con Paolaprotagonista principale del 3-0 finale (25-21, 25-21, 25-23): ben 29 i punti messi a terra dal martello della Nazionale, inarginabile per la Unet E-Work Busto Arsizio. La Igor Gorgonzola Novara invece la spunta ...

