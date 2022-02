Olimpiadi Pechino 2022 | programma gare 13 febbraio e orari tv

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Leindomenica 13alleinvernali di: Ore 2.05, Curling: sessione 6 round robin maschile; Ore 2.30, Bob: prima manche monobob femminile: Ore 3.00, Freestyle: prima manche qualificazioni slopestyle femminile; Ore 3.15, Sci alpino: gigante maschile, prima manche; ore 4.00, Bob: seconda manche monobob femminile: Ore 5.10, Hockey ghiaccio: Slovacchia-Lettonia, Girone C maschile: Ore 6.45, Sci alpino: gigante maschile, seconda manche; Ore 7.05, Curling: sessione 6 round robin femminile; Ore 8.00, Sci di fondo: staffetta 4×10 km maschile; Ore 10.00, Biathlon: inseguimento 10 km femminile; Ore 11.45, Biathlon: inseguimento 12,5 km maschile; Ore 12.00, Short Track: quarti di finale 500 metri maschili; Ore 12.27, Short ...

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Agenzia_Ansa : Gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli conquistano la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre alle O… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - TgrRaiFVG : Alle Olimpiadi di Pechino 8° posto per la staffetta femminile italiana del fondo 4x5 km. - _sofialovepeep_ : RT @perchetendenza: #terzaguerramondiale: Perché il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha dichiarato ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

...sulla sua partecipazione alla gara del 15 febbraio è il sorriso con cui si presenta davanti a giornalisti e televisioni subito dopo aver preso confidenza con la pista delledi2022 .Mikaela Shiffrin , attraverso il suo profilo Twitter , ha mandato un messaggio a Sofia Goggia in vista della discesa femminile delleinvernali di2022 . La sciatrice azzurra sta recuperando dall'infortunio e, al termine della prima prova cronometrata, ha detto: ' Sono felice semplicemente per aver portato a ...Venerdì 18 febbraio, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la 15 km mass start maschile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: nessun azzurro si era qualificato grazie al piazzamento ...Ivan Zazzaroni - direttore del Corriere dello Sport/Stadio - seguendo in diretta o quasi la vittoria della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi ...