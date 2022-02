Non è la Rai, una delle protagoniste vuota il sacco: “Ho visto cose vomitevoli..” (Di domenica 13 febbraio 2022) Trent’anni fa, il 9 settembre del ’91, andava in onda per la prima volta, dal Centro Palatino di Roma, Non è la Rai. Uno studio televisivo pieno di ragazze giovanissime pronte a fare carte false pur di avere una manciata di minuti di celebrità cantando o ballando. Per molte di loro – cominciando da Ambra Angiolini arrivando a Claudia Gerini, Laura Freddi, Miriana Trevisan, Antonella Elia, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini – la vera celebrità è esplosa dopo il programma, in onda su Italia 1, diventato presto un cult. A ideare il format che trasformò il linguaggio televisivo e stravolse la vita delle sue protagoniste adolescenti, improvvisamente investite da un successo degno di star hollywoodiane, Gianni Boncompagni. A lui molte devono la loro carriera, altre invece non lo considerano il pigmalione che tutti al contrario immaginano. Claudia ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Trent’anni fa, il 9 settembre del ’91, andava in onda per la prima volta, dal Centro Palatino di Roma, Non è la Rai. Uno studio televisivo pieno di ragazze giovanissime pronte a fare carte false pur di avere una manciata di minuti di celebrità cantando o ballando. Per molte di loro – cominciando da Ambra Angiolini arrivando a Claudia Gerini, Laura Freddi, Miriana Trevisan, Antonella Elia, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini – la vera celebrità è esplosa dopo il programma, in onda su Italia 1, diventato presto un cult. A ideare il format che trasformò il linguaggio televisivo e stravolse la vitasueadolescenti, improvvisamente investite da un successo degno di star hollywoodiane, Gianni Boncompagni. A lui molte devono la loro carriera, altre invece non lo considerano il pigmalione che tutti al contrario immaginano. Claudia ...

