Napoli-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 12 febbraio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, gara valida per la 25a giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 18.00 allo stadio Maradona. Gli azzurri giudati da Luciano Spalletti si trovano al secondo posto in classifica, distanziati un solo punto dall'Inter capolista. Nella scorsa gara è arrivata una convincente vittoria per 2 a 0 sul campo del Venezia. Sono cinque i risultati utili per i partenopei, con quattro vittorie e un pareggio. Torna al centro della difesa Koulibaly, dopo la vittoria della coppia d'Africa con il Senegal. Parte invece dalla panchina Anguissa. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sono in testa alla classifica con 53 punti. Nello scorso turno però hanno visto avvicinarsi pericolosamente Napoli e Milan, ora distanti un solo punto.

