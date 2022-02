Napoli-Inter, Farris: “Napoli grande squadra, noi bravi a recuperare ma potevamo vincere” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il vice allenatore dell’Inter commenta il pareggio con il Napoli Massimiliano Farris, vice allenatore dello squalificato Simone Inzaghi, ha parlato nel posta partita di Napoli-Inter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 febbraio 2022) Il vice allenatore dell’commenta il pareggio con ilMassimiliano, vice allenatore dello squalificato Simone Inzaghi, ha parlato nel posta partita di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Mediagol : Napoli-Inter, Spalletti e Inzaghi si dividono la posta: in gol Insigne e Dzeko - Bossebbasta2 : In sostanza: - Il Milan vuole, ma non può. - Il Napoli può, ma non vuole. - La juve vorrebbe, ma è troppo tardi L… -