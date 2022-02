Napoli-Inter, Di Lorenzo: “C’è un po’ di rammarico, ora ripartiamo subito” (Di sabato 12 febbraio 2022) “C’è un po’ di rammarico, soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto. Nel secondo è uscita la qualità dell’Inter: ci portiamo a casa questo punto, da domani penseremo alla prossima partita”. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, esterno del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 con l’Inter: Sul gol dell’1-1: “Avevamo la partita in mano, Dzeko è riuscito a concretizzare quel pallone lì, ma ora ci prendiamo il nostro punto. Dzeko è andato a colpire la palla, l’ha sfiorata leggermente ed è finita sul mio ginocchio, è tornata precisa a lui. Ora dobbiamo ripartire subito”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) “C’è un po’ di, soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto. Nel secondo è uscita la qualità dell’: ci portiamo a casa questo punto, da domani penseremo alla prossima partita”. Queste le parole di Giovanni Di, esterno del, ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 con l’: Sul gol dell’1-1: “Avevamo la partita in mano, Dzeko è riuscito a concretizzare quel pallone lì, ma ora ci prendiamo il nostro punto. Dzeko è andato a colpire la palla, l’ha sfiorata leggermente ed è finita sul mio ginocchio, è tornata precisa a lui. Ora dobbiamo ripartire”. SportFace.

