MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi aspettavo un miglioramento della moto” (Di sabato 12 febbraio 2022) Fabio Quartararo esprime la propria opinione al termine della seconda giornata di test in quel di Mandalika (Indonesia). Il francese continua l’avvicinamento al motomondiale 2022, stagione in cui dovrà confermarsi al vertice dopo il titolo dello scorso anno. Il transalpino guarda al futuro che potrebbe vederlo in un team diverso dalla Yamaha. La casa giapponese deve infatti ancora confermare il centauro per le prossime stagioni, un cambio di casacca non è da escludere al termine della stagione agonistica. Il 22enne nativo di Nizza ha commentato alla stampa come riporta ‘motorsport.com’: “Mi aspettavo un miglioramento della moto. Devo cercare per il futuro l’opzione migliore per me. In questo momento non mi sento al ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termineseconda giornata di test in quel di Mandalika (Indonesia). Il francese continua l’avvicinamento almondiale 2022, stagione in cui dovrà confermarsi al vertice dopo il titolo dello scorso anno. Il transalpino guarda al futuro che potrebbe vederlo in un team diverso dalla Yamaha. La casa giapponese deve infatti ancora confermare il centauro per le prossime stagioni, un cambio di casacca non è da escludere al terminestagione agonistica. Il 22enne nativo di Nizza ha commentato alla stampa come riporta ‘rsport.com’: “Miun. Devo cercare per il futuro l’opzione migliore per me. In questo momento non mi sento al ...

