LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: attesa per Sofia Goggia, Ledecka davanti a Nadia Delago (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Prova CRONOMETRATA 04.19 Pausa tecnica prima della Discesa di Sofia Goggia. Cresce l’attesa. 04.18 La slovena Ilka Stuhec si ferma nei pressi del penultimo intermedio. Sembra abbia un po’ di dolore. Poi arriva al traguardo con un ritardo di 10 secondi. ORA Sofia Goggia! 04.16 Anche Ester Ledecka salta la porta sul salto iniziale, poi è molto veloce nella seconda parte di gara e recupera sei decimi a Nadia Delago: la ceca vola al comando con 24 centesimi di vantaggio. La Campionessa Olimpica di snowboard PGS non si è risparmiata. 04.14 Marie-Michele Gagnon è decisamente veloce. Attenzione alla canadese perché ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMACRONOMETRATA 04.19 Pausa tecnica prima delladi. Cresce l’. 04.18 La slovena Ilka Stuhec si ferma nei pressi del penultimo intermedio. Sembra abbia un po’ di dolore. Poi arriva al traguardo con un ritardo di 10 secondi. ORA! 04.16 Anche Estersalta la porta sul salto iniziale, poi è molto veloce nella seconda parte di gara e recupera sei decimi a: la ceca vola al comando con 24 centesimi di vantaggio. La Campionessa Olimpica di snowboard PGS non si è risparmiata. 04.14 Marie-Michele Gagnon è decisamente veloce. Attenzione alla canadese perché ...

