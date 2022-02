LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Ormai ci siamo, è sfida all’ultimo centimetro tra Kobayashi e Lindvik per l’oro! (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 Abbassamento della stanga richiesto per Granerud. Il norvegese atterra a 135.5 e incassa il bonus! Si mette in testa con 271,4. Difficilmente basterà per le medaglie 13:30 Cene Prevc si mette al terzo posto, dietro al fratello Peter e il connazionale Kos. 13:28 Ci siamo, entriamo nei migliori 10 della prima serie! 13:27 Si conferma su buoni LIVElli il tedesco Constantin Schmid. Va al quarto posto ma può essere soddisfatto con i suoi 263.9 punti. 13:26 Gran Salto di Peter Prevc! Ancora difficoltà sull’atterraggio per lui, ma va comunque in testa grazie ad una misura superiore. 13:25 Ecco il Salto che alza il LIVEllo della gara! Lovro Kos atterra a 136.5 m e si mette in testa con 268.4 punti 13:24 Terzo posto provvisorio ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 Abbassamento della stanga richiesto per Granerud. Il norvegese atterra a 135.5 e incassa il bonus! Si mette in testa con 271,4. Difficilmente basterà per le medaglie 13:30 Cene Prevc si mette al terzo posto, dietro al fratello Peter e il connazionale Kos. 13:28 Ci, entriamo nei migliori 10 della prima serie! 13:27 Si conferma su buonilli il tedesco Constantin Schmid. Va al quarto posto ma può essere soddisfatto con i suoi 263.9 punti. 13:26 Grandi Peter Prevc! Ancora difficoltà sull’atterraggio per lui, ma va comunque in testa grazie ad una misura superiore. 13:25 Ecco ilche alza illlo della gara! Lovro Kos atterra a 136.5 m e si mette in testa con 268.4 punti 13:24 Terzo posto provvisorio ...

