La piangina dell’Atalanta in prima pagina sul Corriere Bergamo contro il Var e la Babele regolamentare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 febbraio 2022) Sbatti lainsul. Ovviamente con attacco pezzo che somiglia a quelli che hanno amici neri, omosessuali, terroni e così via. L’articolo ha una firma autorevole: Gigi Riva. E ha un succo: con la tecnologia gli errori arbitrali non sono accettabili, non c’è uniformità nelle decisioni. Comincia così: Niente piagnistei e niente tesi complottarde. Non sarebbe da bergamaschi, non sarebbe da Atalanta. Il resto è un lungo pianto gasperiniano.il Var,la. Il Var avrebbe dovuto eliminare o almeno limitare la discrezionalità, aiutare i direttori di gara a commettere meno errori. Eppure il sovrapporsi di regolamenti, protocolli, codici e ...