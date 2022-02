Inter, senti Frattesi: 'Mi rivedo in Barella. Scamacca somiglia a Ibra, ha qualità uniche. Sul mercato...' (Di sabato 12 febbraio 2022) A tutto campo. Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "Sono di Fidene.... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) A tutto campo. Davide, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "Sono di Fidene....

Advertising

sportli26181512 : Inter, senti Frattesi: 'Mi rivedo in Barella. Scamacca somiglia a Ibra, ha qualità uniche. Sul mercato...': A tutto… - cmdotcom : #Inter, senti #Frattesi: 'Mi rivedo in #Barella. #Scamacca somiglia a #Ibra, ha qualità uniche. Sul #calciomercato.… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Corsera: “Spalletti-Inter? Luciano si sentì tradito da Zhang perché…” - Ftbnews24 : ?? #Napoli, senti Vieri: “Ha tutto per battere l’Inter, Osimhen e Mertens…” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… - fcin1908it : Corsera: “Spalletti-Inter? Luciano si sentì tradito da Zhang perché…” -