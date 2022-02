(Di sabato 12 febbraio 2022) L’ritiene “di aver redatto il proprioo neldei”. È quanto spiegato dal club nerazzurro in relazione all’della Procura di Milano sul tema delle, come emerge da documenti della società che Calcio e Finanza ha potuto visionare. “Nel mese di dicembre 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter: «Indagine plusvalenze? Bilanci redatti in rispetto principi contabili»: L’Inter ritiene “d… - crisinter82 : RT @CalcioFinanza: Inter: «Indagine plusvalenze? Bilanci redatti nel rispetto dei principi contabili» - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Inter: «Indagine plusvalenze? Bilanci redatti nel rispetto dei principi contabili» - CalcioFinanza : Inter: «Indagine plusvalenze? Bilanci redatti nel rispetto dei principi contabili» - Gianni05G : RT @CalcioFinanza: Indagine sulle plusvalenze dell'Inter, perqusizione della Guardia di Finanza negli uffici della Covisoc l' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Indagine

...insieme con i Carabinieri della compagnia provinciale di Ascoli Piceno a conclusione di un'...Domenico piacente a Marina di Ravenna per sottoporlo una falsa inoculazione di vaccino fa......3 miliardi ferma draghi e Franco sottolinea che le somme Sottosono molto più alte e le ...A anticipi della venticinquesima giornata alle 15 toccherà lazio - bologna seguiti da Napoli...L’Inter ritiene “di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili”. È quanto spiegato dal club nerazzurro in relazione all’indagine della Procura di Milano sul tema delle ...«Per favorire la partecipazione, in una fase così delicata per i singoli e per la comunità, riteniamo utile un’indagine conoscitiva – hanno aggiunto gli esponenti di IdeAzione – Le vostre risposte ci ...