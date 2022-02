GF Vip, “Alla fine ho sbagliato tutto io”: lo sfogo di Soleil Sorge (Di domenica 13 febbraio 2022) ; cosa è successo nella casa più spiata della televisione. Ebbene si, quello che in molti immaginavano accadrà davvero: Alex Belli rientrerà nella casa del GF Vip. E non per qualche ora! Secondo quanto emerso, l’attore potrebbe restare in casa per quattro puntate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 13 febbraio 2022) ; cosa è successo nella casa più spiata della televisione. Ebbene si, quello che in molti immaginavano accadrà davvero: Alex Belli rientrerà nella casa del GF Vip. E non per qualche ora! Secondo quanto emerso, l’attore potrebbe restare in casa per quattro puntate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Lo33914737 : Ma I dietisti che si infognanodi chipster, Mikado ecc. Un calcio in culo no?? Alla faccia di chi non mette insieme… - fainformazione : GF VIP, Barù fa un massaggio a Jessica! Guarda il video! Barù sempre più interessato a Jessica. Aumenta la com… - fainfocultura : GF VIP, Barù fa un massaggio a Jessica! Guarda il video! Barù sempre più interessato a Jessica. Aumenta la com… - Tina74746191 : RT @colloviniloria1: @Betty36174919 Soleil Sorge sapeva che Alex Belli sarebbe rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Parlando con A… - zazoomblog : Gf Vip la concorrente vicina alla squalifica? Le sue parole nella casa fanno discutere - #concorrente #vicina… -