Dzeko regala il pareggio all’Inter | Spalletti urla una frase alla squadra

l'Inter trova il pareggio con Dzeko, Spalletti non si scompone e invita i calciatori del Napoli: svelato il labiale Il Napoli dopo aver dominato il primo tempo cede le redini del gioco all'Inter che ad inizio secondo tempo trova il pareggio con Elmas. Spalletti ha incoraggiato i suoi la frase ad alta voce é stata registrata dalle telecamere di Dazn: "Non è successo niente", ha detto l'allenatore per tenere alto il morale dei sui uomini dopo il pareggio della squadra interista ad inizio ripresa. Spalletti ha provato a ridisegnare il Napoli a gara in corso passando anche alla difesa a tre. La gara é finita 1-1. Punteggio che non cambia nulla alla classifica che paradossalmente potrebbe ...

