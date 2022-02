Doc - Nelle tue mani 2 | Marco Rossetti | ho fatto i conti con me stesso

(Di sabato 12 febbraio 2022), interprete di Damiano Cesconi nella fiction Doc -tue2, ha raccontato come il lockdown lo abbia costretto ad affrontare see la sua relazione con Beatrice Arnera. E svela che nella vita è...

Advertising

PasqualeMarro : #Platinette su #DOCNelleTueMani2 “E’ un …” - Smile_Giulia23 : RT @RaiPremium: Alle 21:20 “Doc - Nelle tue mani 2” 4^ puntata, diretto da Beniamino Catena e Giacomo Martelli con Luca Argentero, Matilde… - RaiPremium : Alle 21:20 “Doc - Nelle tue mani 2” 4^ puntata, diretto da Beniamino Catena e Giacomo Martelli con Luca Argentero,… - KillianBrien18 : RT @DocNelleTueMani: Una bellissima analisi di Rai News sull'ultima emozionante puntata di #DOCNelleTueMani2. Quando la fiction diventa rea… - lasimo90 : RT @DocNelleTueMani: Una bellissima analisi di Rai News sull'ultima emozionante puntata di #DOCNelleTueMani2. Quando la fiction diventa rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Nella seconda stagione ditue mani , Marco Rossetti interpreta il dottor Damiano Cesconi , un personaggio che i fan della serie con Luca Argentero su Rai 1 stanno ancora cercando di decifrare del tutto. Ma chi è ...Nel frattempo, la Denominazione Proseccosi è rafforzata continuando a crescere nella produzione eesportazioni e battezzando, nel novembre 2020, il ProseccoRosé. Nel biennio in esame, ...Nel frattempo, la Denominazione Prosecco DOC si è rafforzata continuando a crescere nella produzione e nelle esportazioni e battezzando, nel novembre 2020, il Prosecco Doc Rosé. Nel biennio in esame, ...Gli ospiti della prima puntata, in onda sabato 12 febbraio dalle 00.10 su Rai1, saranno il conduttore televisivo Michele Mirabella, l’ex pugile e campione olimpico Patrizio Oliva e l’attore, tra i ...