De Sciglio - Perin verso il prolungamento con la Juve. Per Berna è più difficile (Di sabato 12 febbraio 2022) Vietato prendere ferie nella seconda metà di febbraio. La Juventus per quelle due settimane - diciamo tra la partita di domani con l'Atalanta e l'andata di Coppa con la Fiorentina - ha messo in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 febbraio 2022) Vietato prendere ferie nella seconda metà di febbraio. Lantus per quelle due settimane - diciamo tra la partita di domani con l'Atalanta e l'andata di Coppa con la Fiorentina - ha messo in ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie;… - forumJuventus : GdS: 'Giocatori in scadenza. Cuadrado, ci siamo. De Sciglio e Perin puntano al rinnovo. Il piano Juve: tutti gli in… - sportli26181512 : De Sciglio-Perin verso il prolungamento con la Juve. Per Berna è più difficile: De Sciglio-Perin verso il prolungam… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: De Sciglio-Perin verso il prolungamento con la #Juve. Per Berna è più difficile - Gazzetta_it : De Sciglio-Perin verso il prolungamento con la #Juve. Per Berna è più difficile -